Kenya Airways : Habil Waswani prend les commandes ce mardi

Habil Waswani prend ce mardi 15 septembre la direction de Kenya Airways par intérim, à la suite de la démission de George Kamal, qui reste au sein de la compagnie jusqu’au 30 septembre pour assurer la transition.

Le nouveau dirigeant par intérim était jusque-là secrétaire général de la compagnie et directeur des services juridiques et de la conformité réglementaire. Il travaille chez Kenya Airways depuis plus de cinq ans et possède plus de vingt ans d’expérience en droit des affaires et en gouvernance.

Le conseil d’administration a engagé une procédure de recrutement pour nommer un directeur général titulaire. Aucune date précise de conclusion n’a été annoncée, la compagnie indiquant que le processus devrait être achevé à court terme.

George Kamal dirigeait Kenya Airways par intérim depuis décembre 2025, après avoir occupé les fonctions de directeur des opérations. La compagnie a attribué son départ à des raisons personnelles et indiqué qu’il resterait disponible pendant la période de passation.

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Le changement intervient alors que le transporteur poursuit son plan de redressement, axé sur la fiabilité opérationnelle, l’optimisation du réseau et de la flotte ainsi que le retour à une performance financière durable.

Le rôle de Waswani reste temporaire pendant la recherche d’un dirigeant permanent. Le conseil a annoncé que le recrutement était déjà lancé au moment de communiquer sa nomination, avec une prise de fonctions effective le 15 septembre 2026.