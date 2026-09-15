Nigeria : Tinubu ordonne le versement des fonds aux commissions régionales

Le président nigérian Bola Tinubu a ordonné lundi 14 septembre à Abuja que les fonds dus aux commissions de développement régional soient versés à temps, avec pour priorité des projets capables d’améliorer les infrastructures, les services publics et l’activité économique dans les différentes zones du pays.

La directive a été annoncée à l’ouverture du premier sommet des parties prenantes de la North Central Development Commission, où le chef de l’État était représenté par le secrétaire du gouvernement de la Fédération, George Akume. Selon Nairametrics, les transferts statutaires inscrits au budget fédéral 2026 en faveur des commissions régionales représentent environ 1 300 milliards de nairas.

Tinubu a demandé aux commissions de privilégier les routes, le rail, le transport aérien, l’industrialisation, la sécurité, l’investissement, l’éducation, la santé et le développement du capital humain. Il a également averti que les fonds publics ne devaient pas financer des projets sans effet concret pour les populations.

Le président a chargé George Akume de veiller au versement des allocations lorsqu’elles arrivent à échéance. Il a parallèlement demandé aux commissions de rechercher des financements complémentaires par des partenariats public-privé, des bailleurs et des institutions de développement, lorsque la réglementation le permet.

Publicité

Le dispositif fédéral comprend plusieurs commissions régionales créées pour réduire les écarts de développement entre les zones du Nigeria. Pour le Centre-Nord, la NCDC couvre notamment Benue, Kogi, Kwara, Nasarawa, Niger, Plateau et le Territoire de la capitale fédérale.

La NCDC prépare un plan de développement sur vingt ans pour la région, avec des volets consacrés aux transports, à l’agriculture, aux minerais, à l’industrie, à l’emploi, à la santé, à l’éducation, à l’eau, à l’électricité et aux télécommunications. Le sommet d’Abuja se tient les 14 et 15 septembre.