Kenya : les prix du carburant restent gelés jusqu’au 14 octobre

Le Kenya maintient inchangés les prix maximums de l’essence, du diesel et du kérosène du 15 septembre au 14 octobre 2026, a annoncé l’Energy and Petroleum Regulatory Authority (EPRA). À Nairobi, le litre de super reste fixé à 214,03 shillings, le diesel à 217,86 et le kérosène à 191,38.

À Mombasa, les plafonds restent à 210,87 shillings pour l’essence, 214,58 pour le diesel et 188,09 pour le kérosène. À Kisumu, ils s’établissent respectivement à 213,69, 218,08 et 191,63 shillings le litre.

Le gel intervient alors que les coûts d’importation ont évolué dans des directions opposées en août. Le coût moyen rendu de l’essence a reculé de 7,87 %, de 948,92 dollars à 874,26 dollars le mètre cube, tandis que celui du diesel a progressé de 11,86 % à 957,05 dollars et celui du kérosène de 9,71 % à 1 003,87 dollars.

La grille publiée par le régulateur ne répercute donc ni la baisse du coût importé de l’essence sous la forme d’une réduction du plafond, ni les hausses du diesel et du kérosène sous la forme d’une augmentation à la pompe pour ce cycle.

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L’EPRA calcule chaque mois les prix maximums en application de la loi kényane sur le pétrole et de la réglementation sur les prix des produits pétroliers. Le régulateur indique que le Kenya importe l’ensemble de ses besoins en produits raffinés et que le taux de change moyen utilisé pour août s’est établi à 129,72 shillings pour un dollar.

Les stations-service peuvent vendre en dessous des plafonds publiés, mais pas les dépasser. La grille entrée en vigueur à minuit reste applicable jusqu’au 14 octobre 2026.