Afrique du Sud : 1 milliard $ pour moderniser eau, électricité et déchets

L’ Afrique du Sud a signé mardi 15 septembre 2026 un accord de prêt de 1 milliard de dollars avec la New Development Bank pour moderniser les services urbains essentiels dans ses grandes métropoles. Le financement doit soutenir des investissements dans l’eau, l’assainissement, l’électricité, l’énergie et la gestion des déchets.

Le prêt s’inscrit dans le Metro Trading Services Reform Programme, un programme piloté par le gouvernement sud-africain pour améliorer la gouvernance, la viabilité financière et les performances des services municipaux. Le Trésor national précise que les décaissements seront liés à des objectifs de performance mesurables et vérifiés de manière indépendante.

L’accord porte sur une maturité de 16 ans, avec une période de grâce de trois ans. Le taux d’intérêt est fixé au Daily SOFR, le taux de financement au jour le jour garanti aux États-Unis, augmenté d’une marge de 1,18508 point de pourcentage.

Les huit métropoles concernées sont Buffalo City, Cape Town, Ekurhuleni, eThekwini, Johannesburg, Mangaung, Nelson Mandela Bay et Tshwane. Ces collectivités concentrent une part importante de la population urbaine sud-africaine et font face à des besoins d’investissement dans les réseaux d’eau, d’électricité et de traitement des déchets.

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Le financement de la NDB vient compléter d’autres appuis déjà annoncés pour le même programme. Le 2 septembre, l’Allemagne et la France avaient engagé 300 millions d’euros de prêts concessionnels, soit environ 5,6 milliards de rands, pour soutenir la réforme des services municipaux dans les huit métropoles. Bénin Web TV avait détaillé ce premier volet de financement.