Afrique du Sud : un prêt de 300 millions d’euros accordé par la France et l’Allemagne pour moderniser les métropoles

Le gouvernement sud-africain a conclu avec succès la négociation d’un prêt concessionnel conjoint de 300 millions d’euros, représentant environ 348 millions de dollars ou 5,6 milliards de rands, auprès de partenaires européens. Cet accord bilatéral conclu avec l’Allemagne et la France apporte une bouffée d’oxygène financière aux autorités de Pretoria pour consolider la gestion budgétaire de leurs services d’utilité publique.

Dans le détail de l’architecture financière, l’enveloppe globale provient de deux grands bailleurs institutionnels du continent européen. La banque publique de développement allemande KfW participe à hauteur de 200 millions d’euros, tandis que l’Agence française de développement (AFD) complète le dispositif par un engagement de 100 millions d’euros sous forme de financement concessionnel à conditions préférentielles.

Les capitaux mobilisés sont intégralement confiés au Trésor national dans le cadre du programme de réforme des services commerciaux métropolitains, désigné sous l’acronyme MTSR. Cette feuille de route institutionnelle vise à restructurer en profondeur et à redresser trois piliers essentiels de la vie citoyenne : l’accès à l’électricité, la distribution d’eau potable associée à l’assainissement, ainsi que le système global de collecte et de gestion des déchets.

L’initiative gouvernementale concentre ses interventions sur les huit plus grandes municipalités métropolitaines du territoire sud-africain : Johannesburg, Le Cap, eThekwini, Ekurhuleni, Tshwane, Nelson Mandela Bay, Mangaung et Buffalo City. Ces mégapoles concentrent le cœur de l’activité économique du pays et desservent quotidiennement une population cumulée supérieure à 22 millions d’habitants.

Modernisation des réseaux et transition énergétique

Cet engagement financier s’inscrit au cœur du volet municipal du plan d’investissement pour une transition énergétique juste, connu sous le label JET-IP. Les montants débloqués ont pour objectif technique immédiat de moderniser les réseaux de distribution d’électricité locaux, tout en comblant le lourd déficit de maintenance qui affecte la durabilité des infrastructures urbaines sud-africaines.