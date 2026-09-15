Sénégal : Eni financera l’évaluation de cinq blocs pétroliers offshore

Le Sénégal et le groupe énergétique italien Eni ont signé mardi 15 septembre un protocole d’accord pour évaluer le potentiel pétrolier et gazier de cinq blocs offshore. Eni financera et réalisera les études techniques, géologiques et géophysiques prévues par l’accord, avec PETROSEN comme partenaire technique.

Les zones concernées sont les blocs SN01M, SN02M, SN03M, SN07M et SN40M. Les travaux doivent notamment exploiter les données sismiques 2D et 3D ainsi que les données de puits disponibles afin d’affiner la connaissance du sous-sol et d’identifier les secteurs les plus prometteurs.

L’accord a été signé en marge de Gastech 2026 et s’inscrit dans la stratégie de Dakar visant à relancer l’exploration et à mieux promouvoir son bassin sédimentaire auprès des investisseurs. Le Sénégal produit déjà du pétrole au champ de Sangomar et du gaz naturel liquéfié dans le cadre du projet Grand Tortue Ahmeyim partagé avec la Mauritanie.

La compagnie nationale PETROSEN doit participer aux échanges techniques, aux ateliers spécialisés et au transfert de connaissances prévus pendant la phase d’évaluation. Le ministère sénégalais de l’Énergie et du Pétrole présente PETROSEN Exploration & Production comme l’instrument public chargé de la promotion, de l’exploration et du développement des ressources d’hydrocarbures du pays.

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Le protocole ne constitue toutefois ni un contrat pétrolier ni l’attribution d’un titre d’exploration ou d’exploitation. Il n’accorde pas non plus à Eni un droit automatique à un futur contrat, toute étape ultérieure restant soumise aux procédures et autorisations prévues par la réglementation sénégalaise.