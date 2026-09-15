Kampala, 737 commerçants retenus pour 20 milliards de shillings d’aide

Le gouvernement ougandais a retenu 737 commerçants de Kampala pour bénéficier d’une enveloppe de 20 milliards de shillings après les inondations d’octobre 2025 qui avaient détruit des marchandises et endommagé plusieurs bâtiments commerciaux. Les paiements restent conditionnés à une dernière vérification.

La Première ministre Robinah Nabbanja a annoncé le 15 septembre que la liste avait été établie après une vérification menée par l’Internal Security Organisation. Les noms doivent être affichés dans les bâtiments touchés afin que les commerçants et le public puissent signaler d’éventuelles anomalies.

Robinah Nabbanja a indiqué que cette dernière phase devait être achevée dans un délai de deux semaines, avant le lancement des versements aux bénéficiaires éligibles. Plus de 2 000 commerçants avaient initialement déclaré avoir subi des pertes.

Les divergences entre les différentes listes de sinistrés avaient retardé la distribution de l’aide, alors que des commerçants réclamaient depuis plusieurs mois l’exécution de la promesse gouvernementale.

Publicité

Le 29 avril, l’Office du Premier ministre avait annoncé que 20 milliards de shillings avaient été réservés pour soutenir les commerçants touchés par les crues autour du canal de Nakivubo. Le gouvernement avait alors mis en place un comité chargé d’harmoniser les listes et de vérifier les dossiers avant tout décaissement.