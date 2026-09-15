Ouganda, la centrale solaire d’Ituka entre en service pour 192 000 foyers

La centrale solaire d’Ituka est entrée en exploitation commerciale dans le district de Madi Okollo, dans le nord-ouest de l’Ouganda, a annoncé AMEA Power le 14 septembre 2026. D’une capacité de 24 MWp, l’installation injecte désormais son électricité dans le réseau national par l’intermédiaire de l’Uganda Electricity Transmission Company Limited.

Le développeur estime que la centrale produira environ 53 940 MWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation de plus de 192 640 foyers. AMEA Power évalue également à 26 600 tonnes par an les émissions de carbone qui pourront être évitées grâce au projet, dont le coût total est annoncé à 27 millions de dollars.

Le passage à l’exploitation commerciale intervient après la mise sous tension, en juillet, d’une sous-station de 25 MVA en 132/33 kV. Cette infrastructure a permis d’achever les essais de fiabilité et de performance avant le démarrage de la livraison d’électricité au réseau.

Le projet est porté par Ituka West Nile Uganda Limited, une société ougandaise détenue par AMEA Power. L’Emerging Africa Infrastructure Fund avait engagé environ 19 millions de dollars de dette senior pour le financement de la centrale, AMEA Power apportant les fonds propres. L’électricité est vendue à l’UETCL dans le cadre d’un contrat d’achat d’une durée de 20 ans.

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Ituka devient le premier producteur solaire indépendant du West Nile et le projet de production indépendante disposant de la plus grande capacité installée dans cette région, selon AMEA Power. La centrale constitue également le premier actif solaire opérationnel du groupe en Ouganda.