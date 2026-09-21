L’Europe cherche son kérosène en Corée du Sud, 510 000 barils par jour manqueraient

L’Europe pourrait manquer d’environ 510 000 barils de carburant aérien par jour au quatrième trimestre 2026, malgré l’arrivée de cargaisons venues de fournisseurs de plus en plus éloignés. Selon Reuters, la guerre en Iran et les perturbations qui touchent les exportations du Moyen-Orient ont coupé environ la moitié des importations européennes habituelles de kérosène.

La Corée du Sud est devenue en septembre l’un de ces fournisseurs de remplacement. Les livraisons sud-coréennes vers l’Europe atteignent environ 129 000 barils par jour depuis le début du mois, d’après les données de Kpler citées par Reuters. Il s’agit du volume mensuel le plus élevé depuis octobre 2022, tandis que les données de LSEG montrent une évolution comparable.

L’Europe s’est également tournée vers le Nigeria, les États-Unis et le Canada pour compenser la baisse des arrivages du Golfe. Cette diversification des fournisseurs s’accélère alors que les marchés européens de produits raffinés restent sous pression.

Energy Aspects estime que le déficit européen devrait atteindre 510 000 barils par jour au quatrième trimestre. Dans le même temps, les États-Unis afficheraient un excédent d’environ 18 000 barils par jour et l’Asie-Pacifique un surplus de 419 000 barils par jour. Cet écart explique pourquoi les négociants cherchent davantage de volumes en Asie pour alimenter le marché européen.

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La Corée du Sud dispose justement de volumes supplémentaires. Sa production de carburant aérien a atteint près de 13,89 millions de barils en juillet, un plus haut de sept ans, tandis que ses exportations ont culminé à leur niveau le plus élevé depuis trois ans et demi. Les données gouvernementales citées par Reuters montrent aussi que les raffineries sud-coréennes ont traité 2,7 millions de barils de brut par jour en juillet, soit 16 % de plus qu’en juin.

La tension sur le kérosène s’inscrit dans un marché pétrolier encore fragilisé par le conflit au Moyen-Orient et les restrictions de navigation dans le détroit d’Ormuz. Dans une analyse publiée le 18 septembre, l’Agence internationale de l’énergie indique que les stocks mondiaux observés de pétrole ont diminué de 507 millions de barils depuis le début de la guerre et que les pays membres de l’agence ont déjà libéré plus de 300 millions de barils de réserves d’urgence.

L’AIE avait déjà relevé que le Moyen-Orient était en 2025 la première source mondiale de carburant aérien destiné aux marchés internationaux et que l’Europe figurait parmi les régions les plus dépendantes de ces flux. Les raffineries européennes, américaines et nigérianes ont accru leur production ou leurs exportations depuis le printemps pour réduire une partie du manque.

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Le diesel européen, autre distillat moyen, a atteint un record cette semaine, tandis que l’écart de prix avec l’Asie rend les expéditions de carburant vers l’Europe plus rentables. Dans le hub Amsterdam-Rotterdam-Anvers, les stocks de carburant aérien sont tombés à leur plus bas niveau en sept ans durant la semaine achevée le 10 septembre, selon les données citées par Reuters.