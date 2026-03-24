Niger : le Mena au Maroc pour affronter la Libye et le Togo

Le Mena du Niger, dirigé par le sélectionneur Badou Zaki, est installé à Casablanca depuis le 22 mars 2026 pour deux rencontres programmées durant les journées FIFA : Libye–Niger le vendredi 27 mars 2026 à 19h GMT et Togo–Niger le mardi 31 mars 2026 à 16h GMT. Ces matches amicaux internationaux s’inscrivent dans la préparation officielle de l’équipe en vue de la Coupe d’Afrique des Nations CAN TotalEnergies 2027 et se déroulent sur une fenêtre internationale utilisée par la CAF pour peaufiner les groupes avant les tours préliminaires.

Le choix du Maroc comme base de préparation répond à des impératifs logistiques et sportifs, la capitale économique Casablanca offrant des infrastructures adaptées pour des mises au point tactiques et physiques. Le staff nigérien a prévu d’exploiter ces confrontations pour observer l’état de forme du groupe, tester des solutions de jeu et mesurer le niveau de cohésion entre joueurs locaux et internationaux.

Les joueurs évoluant au Niger sont déjà à Casablanca et ont entamé les séances d’entraînement collectives. Les internationaux expatriés, principalement engagés en Europe et en Asie, rejoignent le contingent au fur et à mesure pour compléter l’effectif. Le recours à cette fenêtre FIFA permet au staff technique de disposer d’un effectif élargi pour travailler diverses options avant l’entame des échéances officielles.

Objectifs sportifs et composition de l’effectif

La Fédération nigérienne et les encadrants placent ces rencontres sous le signe de l’évaluation et de la régénération de l’équipe. Selon Silimane Mohamed, membre de la FENIFOOT, la séquence marocaine constitue un dispositif pratique pour renforcer l’unité du groupe, éprouver des schémas tactiques et procéder à l’intégration de jeunes éléments. Il estime également que cette période de rassemblement est utile pour corriger certaines lacunes individuelles et collectives identifiées lors des précédents matches.

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Sur le plan réglementaire, le Niger est dispensé des tours préliminaires de la CAN 2027 en raison de son rang au classement FIFA — 111e place sur 211 nations — ce qui change la nature de sa préparation par rapport aux équipes devant disputer des phases antérieures. La sélection, donc, peut consacrer ces journées FIFA à des oppositions de niveau varié et à la montée en puissance progressive des joueurs.