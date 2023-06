«N’aidez plus personne !», l’actrice ivoirienne Emma Lohoues très en colère

L’actrice ivoirienne Emma Lohoues a exprimé sa colère contre l’ingratitude dans un court message sur son snap chat ce mardi 27 juin 2023.

L’influenceuse Emma Lohoues s’est encore exprimée sans faux fuyant sur l’ingratitude de certaines personnes à qui elle ne ménage aucun effort pour apporter son soutien. L’actrice ivoirienne a fait le triste constat sur son compte Snap mardi dernier.

« Tu finis de les aider à se positionner sur le marché. Quand c’est fait, ils osent te traiter comme si tu n’y étais pour rien dans leur élévation. Et quand tu les déposes, on dit que c’est toi qui es mauvais ! Dépose-les avec fracas même, et n’aide plus personne ! Dieu sait et connait ton cœur, il ne t’en tiendra pas rigueur. Trop bon, trop con », a écrit l’influenceuse Emma Lohoues.

Mais à qui s’adresse vraiment Emma Lohoues? On se rappelle que par le passé, il y a exactement un an, alors que l’affaire Dubaï Porta Potty faisait grand bruit, l’influenceuse avait déjà exprimé son mécontentement. « Moi je mange c****, mais c’est à moi que vous déposez des demandes d’aide. C’est moi que vous taguez partout pour vous aider. Vous aussi, où est passée votre dignité ? Vous connaissez maintenant la route de ma prospérité ? Je vous exhorte à vous y rendre. Moi et les aides, c’est terminé… », avait-t-elle écrit sur son compte Snapchat.

