Mondial 2026 : pari gratuit Portugal – Croatie, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Portugal – Croatie , Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Le match est programme le 03/07/2026 00:00 au Toronto Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Portugal A venir 00:00 Toronto Stadium Croatie Croatie

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.