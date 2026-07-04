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Mondial 2026 : pari gratuit Paraguay – France, faites votre pronostic

À quelques heures du coup d’envoi de Paraguay – France, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
99vues
Mondial 2026 : pari gratuit Paraguay – France, faites votre pronostic
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Sommaire

Le match est programmé le 04/07/2026 22:00 au Lincoln Financial Field. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Paraguay
A venir Lincoln Financial Field
France
04/07/2026 22:00 Huitièmes de finale

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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