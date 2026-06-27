Mondial 2026 : pari gratuit Panama – Angleterre, faites votre pronostic
A six heures du coup d’envoi de Panama – Angleterre, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
88vues
Publicité
1 min de lecture
Sommaire
Le match est programme le 27/06/2026 22:00 au MetLife Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.
Panama
A venir MetLife StadiumAngleterre
Votre pronostic
Chargement du pronostic
Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.
Articles liés
Mondial 2026 : pari gratuit Croatie – Ghana, faites votre pronosticQualifs UFOA- B U17 2026: 29 Guépards cadets convoqués pour un stageCDM 2026: Argentine – Cap-Vert, Côte d’Ivoire – Norvège, le calendrier des seizièmes de finaleMondial 2026: 21 équipes déjà qualifiées, 12 sélections éliminées avant la fin de la phase de groupes
Merci pour votre lecture — publicité
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.