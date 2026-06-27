Mondial 2026 : pari gratuit Jordanie – Argentine, faites votre pronostic
A six heures du coup d’envoi de Jordanie – Argentine, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
66vues
Publicité
1 min de lecture
Sommaire
Le match est programme le 28/06/2026 03:00 au AT&T Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.
Jordanie
A venir AT&T StadiumArgentine
Votre pronostic
Chargement du pronostic
Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.
Articles liés
Mondial 2026 : Mondial 2026 Croatie Ghana : la Croatie en 4 2 3 1 avec Modrić, le Ghana en 4 3 3 avec ParteyMondial 2026 : Panama aligne un 5-4-1 face à l’Angleterre en 4-2-3-1 au MetLife StadiumMondial 2026 : Mondial 2026 Croatie Ghana qualification et enjeux du dernier match du groupe LMondial 2026 : Panama affronte l’Angleterre au MetLife Stadium avec un enjeu de qualification
Merci pour votre lecture — publicité
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.