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Mondial 2026 : pari gratuit Canada – Qatar, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Canada – Qatar, Bénin Web TV ouvre son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
55vues
Mondial 2026 : pari gratuit Canada – Qatar, faites votre pronostic
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Sommaire

Le match est programme le 18/06/2026 23:00 au BC Place. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Canada
A venir BC Place
Qatar
18/06/2026 23:00 Groupe B
Avant-match

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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