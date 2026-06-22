Mondial 2026 : pari gratuit Argentine – Autriche, faites votre pronostic
A six heures du coup d’envoi de Argentine – Autriche, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Football
77vues
Publicité
1 min de lecture
Sommaire
Le match est programme le 22/06/2026 18:00 au AT&T Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.
Argentine
2e periode 80' AT&T StadiumAutriche
Votre pronostic
Chargement du pronostic
Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.
Articles liés
Lionel Messi devient le meilleur buteur de l’histoire des Coupes du MondeMondial 2026 : l’Argentine opte pour un 4-4-2 avec Messi et Lautaro face à l’Autriche en 4-2-3-1Mondial 2026 : l’Argentine mène face à l’Autriche à la pause (1-0)Mondial 2026 : Argentine et Autriche s’affrontent en duel décisif au groupe J
Merci pour votre lecture — publicité
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.