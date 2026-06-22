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Mondial 2026 : pari gratuit Argentine – Autriche, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Argentine – Autriche, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Mondial 2026 : pari gratuit Argentine – Autriche, faites votre pronostic
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Sommaire

Le match est programme le 22/06/2026 18:00 au AT&T Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Argentine
2e periode 80' AT&T Stadium
Autriche
22/06/2026 18:00 Groupe J
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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