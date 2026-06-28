BENIN WEB TV

Mondial 2026 : pari gratuit Afrique du Sud – Canada, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Afrique du Sud – Canada, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
132vues
Mondial 2026 : pari gratuit Afrique du Sud – Canada, faites votre pronostic
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Le match est programme le 28/06/2026 20:00 au Los Angeles Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Afrique du Sud
A venir Los Angeles Stadium
Canada
28/06/2026 20:00 16es de finale

Votre pronostic

Chargement du pronostic

Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

Articles liés

Mondial 2026 : l’Argentine confirme sa domination face à la Jordanie avec une victoire 3-1Mondial 2026 : l’Argentine confirme sa domination face à la Jordanie avec une victoire 3-1Mondial 2026 : l’Argentine mène face à la Jordanie à la pause (2-0)Mondial 2026 : l’Argentine mène face à la Jordanie à la pause (2-0)Mondial 2026 : l’Algérie et l’Autriche dos à dos à la pause (1-1)Mondial 2026 : l’Algérie et l’Autriche dos à dos à la pause (1-1)Mondial 2026 : Colombie et Portugal se neutralisent dans un nul 0-0 au Hard Rock StadiumMondial 2026 : Colombie et Portugal se neutralisent dans un nul 0-0 au Hard Rock Stadium

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV