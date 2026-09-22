LNB recrute un assistant du DG avant le 24 septembre à 10 h

La Loterie Nationale du Bénin (LNB SA) recrute à Cotonou un(e) Assistant(e) du Directeur général en contrat à durée déterminée. Les dossiers doivent parvenir à l’entreprise au plus tard le jeudi 24 septembre 2026 à 10 heures (GMT+1), selon l’avis officiel de recrutement référencé n° 51-C/LNB/DG/DAF/CSRHAS/2026.

Le poste est rattaché à la Direction générale. La personne retenue devra assurer la coordination administrative, préparer et suivre les réunions des instances de gouvernance, appuyer le pilotage des projets stratégiques et faciliter la circulation de l’information entre la Direction générale, les directions techniques, les services, les cellules et les agences régionales.

La LNB exige au minimum un Bac+4/5 en administration, management, gestion de projets, commerce ou discipline équivalente. Les candidats doivent également justifier d’au moins cinq ans d’expérience professionnelle pertinente en assistanat de Direction générale, avec une expérience avérée en gestion de projets, suivi de plans d’action ou fonction de type PMO ou chargé de mission.

Le dossier doit comprendre une lettre de motivation adressée au Directeur général, un CV détaillé et actualisé, les copies certifiées conformes des diplômes et attestations de formation, les attestations de travail des emplois antérieurs, une note de vision de deux pages maximum sur l’organisation du secrétariat de Direction générale et le suivi des projets stratégiques, ainsi que trois références professionnelles.

Publicité

Les candidatures peuvent être déposées physiquement au secrétariat de la Direction générale de la LNB SA, à l’angle de l’avenue Clozel et du boulevard de la Marina à Cotonou, ou envoyées par courrier électronique à recrutement.lnb@lnb.bj avec l’objet « Candidature Assistant du Directeur Général – [Nom Prénom] ».

Tout dossier incomplet ou reçu hors délai sera automatiquement éliminé, précise l’avis signé à Cotonou le 18 septembre 2026 par le Directeur général Marius Adanzounon.