SBEE : 2 postes de conducteurs poids lourds, candidatures jusqu’au 21 septembre

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) recrute deux conducteurs de véhicules poids lourds pour sa Direction Patrimoine et de la Gestion des Stocks. L’offre, publiée le 15 septembre 2026, est ouverte aux candidatures internes et externes jusqu’au lundi 21 septembre à 17 h 30.

Les candidats doivent être titulaires au minimum du Certificat d’études primaires (CEP), posséder un permis de conduire de catégorie C1 et justifier de quatre années d’expérience dans la conduite de véhicules administratifs poids lourds. Cette expérience peut avoir été acquise dans une société publique ou parapublique, une entreprise privée, un projet ou un programme.

La SBEE fixe également une limite d’âge : les postulants doivent avoir 45 ans au plus au 31 décembre 2026. L’entreprise demande notamment des capacités d’organisation et d’anticipation, une aptitude au travail en équipe ainsi qu’une résistance au stress et au travail sous pression.

Les deux conducteurs auront pour mission d’assurer le transport sécurisé et ponctuel des équipements électriques et informatiques. Ils devront respecter les règles de sécurité routière et les procédures administratives de la société, tout en veillant au maintien des véhicules en bon état de fonctionnement.

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Le dossier de candidature doit comprendre une lettre de motivation adressée à la Directrice du Capital Humain de la SBEE, un curriculum vitae détaillé avec les coordonnées de trois personnes de référence, les justificatifs de l’expérience professionnelle ainsi qu’une copie légalisée du CEP et du permis C1.

Les pièces doivent être transmises en PDF et respecter les règles de nommage précisées dans l’avis, avec un poids maximal de 1 Mo par fichier. La SBEE prévient que les dossiers non conformes ne seront pas pris en compte. Les candidatures doivent être déposées sur sa plateforme officielle de recrutement au plus tard le lundi 21 septembre 2026 à 17 h 30.