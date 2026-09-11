Bénin : l’ANIP recrute un superviseur, les candidatures ferment ce 11 septembre

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) clôture ce vendredi 11 septembre 2026 à 23h59 les candidatures pour un poste en CDD de superviseur de centre de services, affecté à Agblangandan. Le titulaire devra piloter au quotidien les activités du centre de contact et encadrer les téléconseillers chargés de l’assistance aux usagers.

Le profil recherché doit justifier d’un niveau Bac+4 au minimum en marketing, communication, relation client ou dans un domaine équivalent. L’ANIP exige au moins trois années d’expérience dans la relation usager ou client, dont idéalement deux ans dans une fonction de supervision, de coordination ou de management de proximité.

Le poste couvre notamment l’organisation du travail de l’équipe, le suivi des files d’attente et des délais de traitement, la répartition des charges, la gestion des dossiers complexes ainsi que le contrôle de la qualité de service. Le superviseur devra également suivre les principaux indicateurs de performance du centre, notamment le taux d’abandon, le temps d’attente, la productivité, la résolution au premier contact et la satisfaction des usagers.

La fiche de poste officielle prévoit aussi un rôle de premier niveau d’escalade pour les situations sensibles ou à fort enjeu. Le responsable devra assurer la traçabilité des dossiers transmis aux services compétents, signaler les incidents majeurs et contribuer à l’amélioration des procédures, des outils de relation usager et des parcours de prise en charge.

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Une expérience dans un centre de contact, un centre de services ou un environnement traitant un volume important de sollicitations est requise. La maîtrise des outils de relation usager, de téléphonie, de ticketing et de CRM est également attendue. La connaissance d’une ou plusieurs langues nationales constitue un atout, tandis que l’anglais professionnel est recommandé.

Les candidatures doivent être déposées en ligne sur le Portail national des services publics. Le dossier demandé comprend un CV, une lettre de motivation, des références et les attestations utiles. La date limite fixée par l’ANIP est ce vendredi 11 septembre à 23h59, heure de Cotonou.