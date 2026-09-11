CIPRES : trois postes d’inspecteurs ouverts aux cadres béninois jusqu’au 30 septembre

La Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES) a ouvert trois postes d’inspecteurs chargés de l’appui-conseil et de l’assistance aux organismes de prévoyance sociale (OPS). Au Bénin , les cadres remplissant les conditions peuvent déposer leur candidature jusqu’au 30 septembre 2026 auprès du cabinet du ministre de tutelle de la prévoyance sociale.

Ce recrutement constitue le treizième concours organisé par la CIPRES et s’inscrit dans le plan d’action adopté par le Conseil des ministres de tutelle le 5 décembre 2025. Il est ouvert aux cadres supérieurs ressortissants des États membres de l’organisation.

Le profil exigé comprend au minimum un Bac+5 en gestion, contrôle de gestion, audit, droit, actuariat ou administration publique, ainsi qu’au moins cinq années d’expérience dans un emploi de cadre supérieur. Les candidats doivent avoir entre 35 et 50 ans à la date d’ouverture du concours et justifier notamment de capacités en étude, diagnostic, évaluation et rédaction de documents stratégiques.

Les dossiers déposés dans les États membres doivent ensuite être transmis au Secrétariat exécutif de la CIPRES avant le 15 octobre 2026. Le dossier comprend notamment une lettre de motivation, un acte de naissance, un certificat de nationalité, un casier judiciaire de moins de trois mois, les copies certifiées des diplômes, un curriculum vitae, une attestation d’expérience professionnelle et un certificat médical d’aptitude.

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Deux épreuves écrites avant l’entretien oral

L’admissibilité repose sur une étude de cas de six heures, coefficient 3, et l’étude d’un dossier technique de quatre heures, coefficient 2. Une note inférieure à 10 sur 20 à l’une des deux épreuves est éliminatoire. Les six meilleurs candidats ayant obtenu une moyenne d’au moins 12 sur 20 accèdent à l’oral.

L’entretien, organisé au siège de la CIPRES à Lomé, peut durer jusqu’à deux heures. Les candidats déclarés admis doivent obtenir au moins 80 points ; leur nomination et leur date de prise de fonction seront ensuite proposées par la Commission de surveillance au Conseil des ministres de tutelle pour décision.