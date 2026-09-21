ANIP : six postes de Data Steward à pourvoir avant le 25 septembre

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) ouvre six postes de Data Steward en contrat à durée déterminée à Agblangandan. Les candidats ont jusqu’au vendredi 25 septembre 2026 à 23h59, heure de Cotonou, pour déposer leur dossier en ligne.

Les personnes recrutées seront chargées de contrôler la fiabilité des données issues du Recensement administratif à vocation d’identification de la population (RAVIP). Elles devront notamment comparer les saisies numériques aux pièces justificatives fournies par les citoyens, détecter les anomalies et documenter les incohérences.

Le poste comprend aussi la correction des données erronées sur la base de documents originaux ou certifiés, le suivi des erreurs récurrentes et la production de rapports sur la qualité des données d’enrôlement. Les Data Stewards participeront également à la mise en place de règles de validation automatisées et à l’amélioration des procédures de contrôle.

Le recrutement est ouvert aux titulaires d’au moins un Bac+3 en gestion des bases de données, statistiques, informatique décisionnelle, administration de données ou dans un domaine connexe. Une première expérience, y compris un stage ou une alternance, dans le contrôle qualité des données, la validation de saisies ou la gestion de registres est exigée.

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La maîtrise du français est obligatoire. La connaissance d’une ou de plusieurs langues locales du Bénin ainsi que de l’anglais constitue un atout. L’ANIP exige aussi une bonne maîtrise des outils bureautiques et des systèmes de gestion de bases de données.

Les candidatures doivent être déposées sur le portail national des services publics avec un CV, une lettre de motivation, les références et attestations demandées ainsi qu’un casier judiciaire, les pièces étant transmises en format PDF. La date limite reste fixée au vendredi 25 septembre à 23h59.