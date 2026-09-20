PACOFIDE : deux postes en passation des marchés, candidatures jusqu’au 30 septembre

Le PACOFIDE a ouvert le 18 septembre 2026 à Cotonou deux recrutements en passation des marchés. Il recherche un spécialiste et un assistant, avec des candidatures attendues au plus tard le 30 septembre.

Les deux avis figurent dans la rubrique officielle des appels d’offres du PACOFIDE. Le poste de spécialiste est proposé sous contrat à durée déterminée d’un an renouvelable, à temps plein, avec une période d’essai de trois mois. Le poste est basé au sein de l’unité de gestion du projet à Cotonou.

Pour le poste de spécialiste, le profil recherché doit notamment être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 dans des domaines liés aux marchés publics, au droit, à l’économie, à la gestion, à la finance ou à l’ingénierie. L’avis exige quinze années d’expérience professionnelle, dont au moins dix dans la passation des marchés, ainsi qu’une expérience sur des projets d’envergure financés par la Banque mondiale ou d’autres partenaires techniques et financiers.

Le dossier demandé pour ce recrutement comprend une lettre de motivation adressée au coordonnateur du projet, un curriculum vitae détaillé, une copie de la pièce d’identité, les justificatifs de formation et d’expérience ainsi qu’un casier judiciaire datant de moins de trois mois. Les candidatures peuvent être transmises en un seul fichier PDF à l’adresse pacofide@gouv.bj ou déposées physiquement au secrétariat du PACOFIDE à Cotonou.

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Le second avis porte sur le recrutement d’un assistant en passation des marchés. Il a été publié le même jour sur le portail officiel du projet. Les données de l’avis référencé n°2032/26/C-PACOFIDE/MAEP/APM/SA, également diffusées sur dgMarket, indiquent une clôture des candidatures le 30 septembre 2026.

Le PACOFIDE est une initiative du gouvernement béninois soutenue financièrement par l’Association internationale de développement. Lancé en 2020 pour une durée de dix ans, le projet vise à accroître la productivité et l’accès aux marchés de plusieurs chaînes de valeur agroalimentaires au Bénin.

La sélection du spécialiste prévoit une présélection sur dossier puis un entretien individuel pour les candidats retenus. Le dossier doit parvenir au PACOFIDE au plus tard le 30 septembre 2026 à 12 heures précises.