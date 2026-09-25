Ligue des nations : Haaland signe un doublé, la Norvège bat le Danemark 3-2

Erling Haaland a inscrit deux buts jeudi à Oslo et conduit la Norvège à une victoire 3-2 contre le Danemark pour la première journée de la Ligue des nations. Sa seconde réalisation, à la 74e minute, a départagé les deux voisins scandinaves.

Oscar Bobb avait ouvert le score avant qu’Haaland ne porte l’avance norvégienne à 2-0. Le Danemark est revenu grâce à un coup franc de Mikkel Damsgaard, puis une tête de Rasmus Højlund à l’heure de jeu.

Haaland a redonné l’avantage aux siens sur une combinaison jouée après un corner court. La Norvège a terminé à dix après l’expulsion de David Møller Wolfe dans le temps additionnel, sans perdre son avance.

Ce succès place la Norvège à trois points dans le groupe A4, comme le Portugal, vainqueur 1-0 du pays de Galles grâce à João Félix. Les deux premières équipes du groupe se qualifieront pour les quarts de finale.