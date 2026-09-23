Ligue des nations : à 21 buts des 1 000, Ronaldo poursuit avec le Portugal

À 21 réalisations du cap des 1 000 buts en carrière, Cristiano Ronaldo veut continuer de conjuguer objectif individuel et ambition collective avec le Portugal. Le joueur d’Al-Nassr a déclaré mercredi vouloir atteindre ce total et remporter la Ligue des nations.

Le capitaine portugais compte 979 buts, dont 833 en club et 146 avec la sélection. Il assure ne pas vivre cette course comme une obsession, mais estime qu’inscrire le millième sous le maillot national donnerait un relief particulier à ce record.

Ronaldo, 41 ans, reconnaît avoir réexaminé son avenir international après l’élimination du Portugal en huitièmes de finale du Mondial contre l’Espagne. Les échanges avec la Fédération portugaise et Jorge Jesus l’ont convaincu de poursuivre, dans le prolongement de sa position affichée en juillet.

Jorge Jesus dirigera jeudi son premier match à la tête du Portugal contre le pays de Galles, en Ligue des nations. Il a remplacé Roberto Martinez après le Mondial.