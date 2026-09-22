Ligue des nations : Mbappé grippé, la France attend son capitaine avant la Turquie

Kylian Mbappé a manqué mardi 22 septembre l’entraînement collectif de l’équipe de France à Clairefontaine en raison d’un syndrome grippal. À trois jours de Turquie-France en Ligue des nations, aucune durée d’indisponibilité n’a été annoncée.

Selon Reuters, qui cite la Fédération française de football, le capitaine des Bleus est resté au centre d’entraînement pendant que ses coéquipiers participaient à la séance. L’Associated Press confirme qu’il n’a pas pris part au travail collectif. Le Parisien indique qu’il avait déjà été maintenu en soins lundi lors de la première séance dirigée par Zinédine Zidane.

Les 22 autres joueurs convoqués ont participé à l’entraînement mardi. La France débutera sa campagne de Ligue des nations vendredi 25 septembre à Kocaeli contre la Turquie, premier match de Zidane à la tête des Bleus, avant un déplacement en Belgique trois jours plus tard.

Mbappé a été confirmé comme capitaine par le nouveau sélectionneur. La FFF n’a annoncé aucun forfait à ce stade pour le match contre la Turquie.