Evenepoel remporte un 4e chrono mondial d’affilée, une première chez les hommes

Remco Evenepoel est devenu dimanche 20 septembre à Montréal le premier homme à remporter quatre titres mondiaux consécutifs du contre-la-montre individuel. Le Belge a couvert les 39,2 km en 44 min 53 s 13, reléguant l’Italien Filippo Ganna à 57 s 31.

Paul Seixas a pris la troisième place à 1 min 13 s 04. À 19 ans, le Français décroche son premier podium mondial chez les élites, devant Brandon McNulty et Jakob Söderqvist.

Ce quatrième sacre place Evenepoel à hauteur de Tony Martin et Fabian Cancellara au nombre de titres mondiaux du chrono. Aucun des deux n’avait toutefois aligné quatre victoires de suite, une série désormais unique chez les hommes.

Le champion olympique a pris les commandes dès les premiers points intermédiaires sur un parcours de 39,2 km mêlant secteurs rapides, passages techniques et arrivée en montée dans le Vieux-Montréal. Ganna a finalement limité l’écart à 57 s 31.

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Les Mondiaux se poursuivent ce lundi avec les contre-la-montre U23. La Béninoise Georgette Vignonfodo, première coureuse du pays intégrée à une équipe continentale, est engagée dans l’épreuve féminine avant la course en ligne du 27 septembre.