Mondiaux sur route, Almgren bat le record d’Europe de 35 secondes et prend l’or

Le Suédois Andreas Almgren a remporté dimanche 20 septembre 2026 le semi-marathon des Mondiaux de course sur route à Copenhague en 58 min 06 s, nouveau record d’Europe, devant le Kényan Nicholas Kipkorir.

Les deux hommes sont restés au contact jusqu’aux derniers hectomètres. Almgren a placé son accélération dans la longue ligne droite finale et s’est imposé avec cinq secondes d’avance sur Kipkorir, crédité de 58 min 11 s. L’Ougandais Joshua Cheptegei prend le bronze en 58 min 26 s, record personnel.

Avec 58 min 06 s, Almgren retranche 35 secondes à son propre record continental de 58 min 41 s, établi à Valence en octobre 2025. La performance le propulse au neuvième rang de l’histoire mondiale de la distance, selon World Athletics.

Ce succès offre au Suédois son premier titre mondial senior. Il avait déjà décroché le bronze mondial du 10 000 m en 2025 et s’était imposé sur 10 000 m aux Championnats d’Europe de Birmingham en août 2026.

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À Copenhague, la journée avait commencé par le record mondial en course exclusivement féminine d’Agnes Ngetich, victorieuse du semi-marathon en 1 h 05 min 15 s.