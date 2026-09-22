Ligue des champions féminine : Arsenal arrache la victoire à la 93e minute

Arsenal a dû attendre la troisième minute du temps additionnel pour faire tomber HB Køge (1-0), mardi 22 septembre, lors de la première journée de la Ligue des champions féminine. Mariona Caldentey a transformé le penalty décisif.

Les Londoniennes ont longtemps buté sur la gardienne Alberte Vingum malgré une nette maîtrise du ballon. Kyra Cooney-Cross et Frida Maanum ont eu des occasions en première période, puis un corner de Smilla Holmberg a heurté la barre après la pause. Leah Williamson a également manqué le cadre de près.

La décision est finalement venue dans le temps additionnel. Entrée en jeu, Selina Cerci a été fauchée dans la surface par Yukina Sakabe. Caldentey a converti le penalty et permis à Arsenal de lancer sa campagne européenne par une victoire 1-0.

Ce succès donne trois points aux Gunners après la première journée de la phase de ligue. Arsenal se déplacera au Paris FC le 30 septembre pour son deuxième rendez-vous européen.