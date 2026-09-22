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Premier League : Arsenal verrouille Arteta jusqu’en 2030 après le titre

Arsenal a trouvé un accord avec Mikel Arteta pour prolonger son contrat jusqu’en 2030, selon plusieurs médias britanniques ce mardi 22 septembre. Le technicien espagnol, dont le bail expirait en juin 2027, reste ainsi engagé avec le champion d’Angleterre en titre.

Henry DONCHE
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Premier League : Arsenal verrouille Arteta jusqu’en 2030 après le titre
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L’accord prévoit une revalorisation salariale et doit encore être officiellement annoncé par le club, selon le Guardian et Sky Sports. Arteta, 44 ans, avait indiqué en août qu’il souhaitait rester à Londres et que les discussions se régleraient naturellement avec la direction.

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Arrivé en décembre 2019, Arteta a conduit Arsenal au titre de Premier League 2025-2026, le premier du club depuis 2004. Ce sacre est intervenu après trois saisons consécutives terminées à la deuxième place du championnat.

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La prolongation intervient trois jours après la défaite 3-0 à Brighton, première défaite de la saison pour les Gunners après quatre victoires consécutives en championnat. Arsenal compte 12 points après cinq journées et occupe la deuxième place à la différence de buts.

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En mai, le copropriétaire Josh Kroenke avait présenté la prolongation d’Arteta comme une priorité du club. Le nouveau contrat doit remplacer l’accord signé en 2024, qui arrivait à échéance à la fin de la saison 2026-2027.

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