Ligue des nations : De Bruyne écarte la retraite et reste avec la Belgique

Kevin De Bruyne a écarté, mardi 22 septembre, l’idée d’une retraite internationale après la Coupe du monde. À 35 ans, le milieu de Naples entend rester avec la Belgique, qui ouvre sa Ligue des nations vendredi face à l’Italie à Rome.

Le meneur compte 124 sélections depuis ses débuts en 2010. Il a expliqué se sentir encore motivé et physiquement apte, tout en estimant que les deux prochaines années pourraient être ses dernières avec les Diables rouges. Il n’exclut toutefois pas de prolonger au-delà si son état de forme le permet.

Le nouveau sélectionneur, Mark van Bommel, l’a interrogé sur ses intentions après le Mondial. De Bruyne assure n’avoir jamais envisagé d’arrêter et précise que plusieurs coéquipiers lui ont demandé de poursuivre l’aventure internationale.

Sa décision offre un repère à une sélection en transition. Axel Witsel a pris sa retraite internationale, tandis que Thibaut Courtois ne dispute pas cette campagne de Ligue des nations. De Bruyne reste ainsi l’un des derniers cadres de la génération qui a porté la Belgique au sommet du classement FIFA.

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Le joueur de Naples a aussi salué la communication directe de Van Bommel, nommé en juillet pour conduire la Belgique jusqu’à l’Euro 2028. Les Diables rouges affronteront ensuite la France à deux reprises et la Turquie lors de cette première séquence de Ligue des nations.

De Bruyne affirme avoir retrouvé un bon niveau physique depuis sa reprise en août. Il vient d’enchaîner trois matches complets avec Naples, un rythme qui conforte son choix de rester disponible pour la sélection belge.