La Juventus pourrait perdre Grabara jusqu’à sept mois

Kamil Grabara a subi mercredi 23 septembre une reconstruction du ligament croisé antérieur du genou droit, quatre jours après sa blessure à l’entraînement. La Juventus a annoncé le succès de l’intervention, réalisée en Pologne, sans fixer de délai pour son retour à la compétition.

Les médias italiens évoquent jusqu’à sept mois d’absence. Le gardien de 27 ans manquera donc le début de la Ligue des nations avec la Pologne, qui reçoit la Bosnie-Herzégovine vendredi avant de se déplacer en Suède lundi.

Grabara venait de disputer son premier match avec la Juventus. Prêté par Wolfsburg fin août, il avait délivré une passe décisive et été élu homme du match lors de la victoire 5-0 contre NEC Nimègue en Ligue Europa, le 17 septembre.

Le club turinois a indiqué que son programme de rééducation commencerait dans les prochains jours. Reuters rapporte que la Juventus se rapproche du gardien brésilien Neto, 37 ans, déjà passé par Turin entre 2015 et 2017.