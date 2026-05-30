Ligue des champions : Arsenal craque aux tirs au but, le PSG écrit l’histoire

Le PSG a conservé son titre en Ligue des champions en battant Arsenal aux tirs au but à Budapest, après un match nul 1-1 au terme des prolongations. Déjà sacré en 2025 contre l’ Inter Milan , le club parisien devient le premier club français à remporter deux Ligues des champions consécutives et entre dans le cercle très fermé des équipes capables de défendre leur couronne européenne.

Le Paris Saint-Germain a remporté samedi 30 mai la finale de la Ligue des champions 2025-2026 en battant Arsenal aux tirs au but (4-3), après un match nul 1-1 à l’issue des prolongations, au Puskás Aréna de Budapest. Le club parisien, tenant du titre, devient le premier club français à conserver sa couronne européenne, et seulement le cinquième de l’histoire à réussir ce doublé.

Arsenal avait ouvert le score dès la 6e minute par Kai Havertz, avant qu’Ousmane Dembélé n’égalise sur penalty à la 65e minute. Aucune équipe n’a trouvé la faille lors des prolongations, la première finale à se jouer au-delà du temps réglementaire depuis 2016. Aux tirs au but, le PSG s’est imposé 4-3. Le gardien Matvey Safonov a été décisif lors de la séance.

La domination statistique du PSG a été écrasante : 72 % de possession de balle, 19 tentatives contre 5 pour Arsenal, 4 tirs cadrés contre 1 pour les Londoniens. Arsenal n’a existé que par son efficacité sur sa seule occasion franche et par la résistance collective de ses blocs défensifs. Quatre cartons jaunes côté Arsenal, contre deux pour le PSG, illustrent la violence tactique du match, remporté par les Parisiens en dépit d’une infériorité dans la construction de jeu consentie par les Gunners.

Un parcours sans défaite pour Arsenal, jusqu’au bout

La défaite aux tirs au but prive Arsenal d’une campagne parfaite. Les Londoniens avaient éliminé le Bayer Leverkusen, le Sporting CP et l’Atlético de Madrid, ce dernier battu 1-0 en demi-finale retour le 5 mai, sans jamais connaître la défaite en 90 minutes de jeu au cours de l’ensemble de la compétition. Pour Mikel Arteta, dont le club avait également été éliminé en demi-finale de l’édition précédente par le PSG (défaite 3-1 sur les deux matchs), c’est une deuxième désillusion consécutive face au même adversaire, dans une compétition que le club n’a plus gagnée depuis sa fondation, la seule finale d’Arsenal remontait à l’édition 2005-2006, perdue contre le FC Barcelone.

La dimension personnelle est notable pour Arteta, qui a porté le maillot du PSG au début des années 2000 avant de devenir le technicien du renouveau londonien.

Le PSG, champion consécutif et histoire réécrite

Pour le PSG, la victoire de Budapest prolonge celle obtenue en mai 2025 contre l’Inter Milan à Munich, son premier titre européen de l’histoire. Luis Enrique, le technicien espagnol, confirme sa légitimité sur la scène européenne après des saisons à construire un collectif dépourvu de superstar individuelle. Le onze parisien aligné à Budapest, Safonov ; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes ; Neves, Vitinha, Ruiz ; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia, est emblématique de ce projet de jeu collectif.

Le PSG avait atteint la finale en éliminant Monaco, Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich, ce dernier battu 6-5 sur les deux matchs de demi-finale, dont une victoire 5-4 au Parc des Princes le 28 avril dans un match à suspense.

Le PSG rejoint ainsi le Real Madrid, l’Ajax, le Bayern Munich et le Nottingham Forest dans la liste des clubs ayant conservé leur titre de champion d’Europe. C’est également le deuxième titre européen de l’histoire du club, fondé en 1970 et longtemps dépeint comme incapable de franchir le dernier échelon continental.