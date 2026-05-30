PSG – Arsenal: les compositions officielles sont tombées

À quelques instants de la finale de la Ligue des champions, Mikel Arteta et Luis Enrique ont dévoilé leurs choix. Arsenal mise sur Kai Havertz en pointe, tandis que le Paris Saint-Germain se présente avec son onze le plus compétitif pour tenter de conserver sa couronne européenne.

À quelques minutes du coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal FC, les compositions officielles des deux équipes ont été dévoilées. Côté londonien, Mikel Arteta a réservé une petite surprise en attaque en accordant sa confiance à Kai Havertz à la pointe de l’attaque, au détriment de Viktor Gyökeres, qui débutera sur le banc. En défense, Piero Hincapié est titularisé sur le flanc gauche, tandis que Cristhian Mosquera occupera le couloir droit.

De son côté, Luis Enrique aligne son équipe-type pour cette affiche européenne. Le trio offensif sera composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Sur les côtés de la défense, Achraf Hakimi et Nuno Mendes retrouvent leur place de titulaires.

Les onze entrants des deux équipes:

Composition d’Arsenal :

Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly, Ødegaard – Saka, Trossard, Havertz.

Remplaçants :

Arrizabalaga, Jesus, Eze, Martinelli, Timber, Gyökeres, Nørgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman.

Composition du PSG :

Safonov – Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes – Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves – Désiré Doué, Kvaratskhelia, Dembélé.

Remplaçants :

Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Barcola, Zaïre-Emery, Mbaye.





