Ligue des champions: le Bayern Munich prend l’avantage sur Arsenal dans la course au titre

Selon le tabloïd britannique The Sun, Arsenal ne serait plus le principal favori pour remporter la Ligue des champions cette saison. Le statut de favori serait désormais revenu au Bayern Munich, à la suite du match nul concédé par les Gunners (1-1) face au Bayer 04 Leverkusen lors du huitième de finale disputé en Allemagne. Avant ce déplacement sur la pelouse de Leverkusen, le club londonien était pourtant considéré par plusieurs observateurs comme le candidat numéro un au sacre continental. Mais ce résultat a légèrement rebattu les cartes dans la hiérarchie des prétendants.

Dans ce nouveau contexte, le Bayern Munich apparaît désormais comme la principale menace pour le titre européen. Le club bavarois impressionne notamment par la solidité affichée lors de la phase à élimination directe, où ses prestations convaincantes ont renforcé son statut de sérieux prétendant. Pour autant, Arsenal n’a pas dit son dernier mot. L’équipe dirigée par Mikel Arteta reste convaincue de ses chances dans la compétition et espère réagir lors du prochain rendez-vous européen. Les Londoniens demeurent en effet parmi les équipes les plus redoutées du continent cette saison. Leur régularité dans les différentes compétitions et la profondeur de leur effectif leur permettent de rester dans la course aux trophées majeurs.