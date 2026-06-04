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Real Madrid: Manchester City dément toute clause libératoire pour Haaland et menace de poursuites

Manchester City a catégoriquement démenti les informations faisant état d’une clause permettant à Erling Haaland de rejoindre le Real Madrid. Agacé par les déclarations d’un candidat à la présidence du club espagnol, l’écurie anglaise envisage même des actions en justice pour protéger les intérêts de son attaquant vedette.

Romaric Déguénon
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Football
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Real Madrid: Manchester City dément toute clause libératoire pour Haaland et menace de poursuites
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Manchester City a fermement démenti l’existence d’une quelconque clause permettant à Erling Haaland de rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Le club anglais réagit ainsi aux déclarations d’Enrique Riquelme, l’un des candidats à la présidence du club madrilène. Ce dernier avait assuré que, s’il était élu, il ferait de l’attaquant norvégien ainsi que du milieu espagnol Rodri deux priorités de son projet sportif. Riquelme avait notamment affirmé que le contrat actuel de Haaland comportait une clause libératoire susceptible de faciliter son arrivée au Santiago-Bernabéu.

Dans un communiqué relayé ce lundi, Manchester City a toutefois balayé ces spéculations. « Les informations diffusées en Espagne concernant l’avenir d’Erling Haaland sont totalement fausses », a indiqué le club mancunien. Les Citizens ont également assuré qu’aucune disposition contractuelle ne permettait au buteur norvégien de quitter le club dans les conditions évoquées. « Il n’existe aucune possibilité en ce sens et aucune clause ne prévoit un tel scénario », précise encore le communiqué. Manchester City a enfin averti qu’il envisageait des poursuites judiciaires, estimant que l’image de son joueur avait été utilisée de manière inappropriée dans le cadre de cette campagne électorale.



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