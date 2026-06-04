Real Madrid: Florentino Pérez conditionne l’arrivée de José Mourinho à sa réélection

L’avenir de José Mourinho au Real Madrid pourrait se jouer dans les urnes. Florentino Pérez a confirmé que l’arrivée du technicien portugais dépendra de sa réélection à la présidence du club madrilène lors du scrutin prévu ce week-end.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a confirmé que l’arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène dépendait directement de l’issue de l’élection présidentielle prévue ce week-end. L’entraîneur portugais aurait déjà trouvé un accord avec les dirigeants merengues pour un contrat de trois saisons. Toutefois, aucune officialisation n’a encore été effectuée par le club de la capitale espagnole.

Pérez a indiqué que la nomination du technicien de 63 ans serait validée s’il parvient à conserver son fauteuil face à son principal rival, Enrique Riquelme. Confronté à une forte contestation après deux exercices consécutifs sans titre majeur, le président sortant a fait du retour de Mourinho l’un des axes forts de sa campagne. Un choix stratégique destiné à séduire les socios, alors que plusieurs candidats proposent des projets alternatifs pour relancer le club.

Malgré cette concurrence, Florentino Pérez demeure le grand favori du scrutin. De son côté, Benfica a déjà anticipé le départ de Mourinho. Le club lisboète a annoncé la nomination de Marco Silva, ancien entraîneur de Fulham, pour lui succéder à la tête de l’équipe première.





