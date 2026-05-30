LDC: le PSG s’offre Arsenal et décroche sa 2è étoile

Au terme d’une finale extrêmement disputée face à Arsenal, le PSG a décroché samedi soir la deuxième Ligue des champions de son histoire. Tenus en échec après 120 minutes de jeu (1-1), les Parisiens ont finalement fait la différence lors de la séance des tirs au but (4-3).

Le Paris Saint-Germain a remporté la deuxième Ligue des champions de son histoire en venant à bout d’Arsenal aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.), samedi soir à la Puskás Aréna de Budapest. Dominateurs dans la possession dès les premières minutes, les Parisiens ont pourtant été surpris par l’efficacité des Gunners. Sur leur première véritable occasion, Kai Havertz a ouvert le score et placé Arsenal dans une position idéale. Solides défensivement et disciplinés tactiquement, les Londoniens ont longtemps contenu les offensives parisiennes, empêchant les hommes de Luis Enrique de trouver des espaces.

Au retour des vestiaires, le PSG a intensifié la pression. Après plusieurs tentatives infructueuses, les champions de France ont été récompensés lorsqu’un penalty obtenu par Khvicha Kvaratskhelia a été transformé par Ousmane Dembélé à la 65e minute. Relancés, les Parisiens ont poussé pour faire la différence, mais le poteau et les interventions décisives de David Raya ont maintenu Arsenal en vie.

La prolongation n’a pas permis de départager les deux équipes malgré quelques opportunités de part et d’autre. Tout s’est finalement joué lors de la séance des tirs au but. Plus efficaces dans cet exercice, les Parisiens ont profité des échecs d’Eberechi Eze et de Gabriel pour s’imposer. Le PSG décroche ainsi une deuxième couronne européenne et confirme son statut parmi les références du football continental.





