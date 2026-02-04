Inter Milan – Torino : compositions officielles en quart de finale de la Coupe d’Italie

Ce soir, le Torino se présente à l’Estadio Giuseppe Meazza pour défier l’Inter à partir de 20h00 GMT, dans un rendez-vous des quarts de finale de la Coupe d’Italie. La rencontre oppose une équipe milanaise ambitieuse, qui vise à accumuler les trophées cette saison, à un Torino déterminé à sauver sa campagne par une performance en coupe.

Ce soir, le Torino se présente à l’Estadio Giuseppe Meazza pour défier l’Inter à partir de 20h00 GMT, dans un rendez-vous des quarts de finale de la Coupe d’Italie. La rencontre oppose une équipe milanaise ambitieuse, qui vise à accumuler les trophées cette saison, à un Torino déterminé à sauver sa campagne par une performance en coupe.

Les Nerazzurri jouent à domicile et cherchent à capitaliser sur cet avantage pour se rapprocher d’un nouveau succès sur la scène nationale. À l’inverse, les visiteurs italiens voient dans cette compétition une opportunité de donner un sens à leur saison si le championnat leur échappe.

Sur la pelouse, l’engagement et la stratégie des deux camps seront scrutés : l’Inter tentera d’imposer son rythme et sa solidité, tandis que Torino pourrait miser sur la motivation et la discipline tactique pour créer la surprise.

Publicité

Compositions annoncées

Côté Inter Milan, le onze de départ est composé de Martinez en attaque, De Vrij capitaine, Acerbi, Carlos et Kamate en défense, Frattesi et Mkhitaryan au milieu, accompagnés de Diouf, Cocchi, Thuram et Bonny sur les ailes et en soutien offensif.

Pour Torino, l’équipe alignée comprend Paleari dans les buts, Marianucci, Coco et Tameze en charnière, Pedersen et Vlasic au milieu, Prati, Anjorin et Obrador pour alimenter l’attaque, avec Njie et Kulenovic en options offensives.