Liga : l’Atlético bat la Real Sociedad 3-0 avec trois buts tardifs

L’Atlético de Madrid s’est imposé 3-0 sur la pelouse de la Real Sociedad, dimanche 13 septembre 2026 en Liga, grâce à trois buts inscrits dans la fin de rencontre. Alejandro Grimaldo a ouvert le score sur penalty avant que Jonathan David et Giuliano Simeone ne scellent le succès madrilène.

Le match est resté fermé jusqu’à la 84e minute, lorsque Grimaldo a transformé un penalty accordé après une main de Job Ochieng dans la surface. Le piston a ensuite lancé le contre conclu par Jonathan David à la 90e minute.

Giuliano Simeone a porté le score à 3-0 à la 95e minute après une course depuis le milieu de terrain. Grimaldo a ainsi terminé la rencontre avec un but et une passe décisive, tandis que Jonathan David a inscrit son premier but avec l’Atlético.

Ce succès permet aux hommes de Diego Simeone de réagir après deux défaites consécutives, contre l’Athletic Club en championnat puis Liverpool en Ligue des champions. L’Atlético retrouve ainsi la victoire à l’extérieur dans un match où la Real Sociedad avait résisté pendant plus de 80 minutes.

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Après cette cinquième journée, l’Atlético compte 10 points et remonte à la quatrième place du classement. Le club madrilène a inscrit cinq de ses buts de Liga dans le dernier quart d’heure depuis le début de la saison.