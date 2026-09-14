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Ligue des champions CAF : Horoya renverse la JS Saoura 3-1 et se qualifie

Horoya AC s’est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions CAF en battant la JS Saoura 3-1, dimanche 13 septembre 2026 à Conakry. Le club guinéen renverse ainsi la défaite 1-0 concédée lors de la manche aller et passe avec un score cumulé de 3-2.

Ousmane Traoré Samba
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Ligue des champions CAF : Horoya renverse la JS Saoura 3-1 et se qualifie
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La formation de Conakry abordait ce retour avec l’obligation de refaire son retard après le succès 1-0 de la JS Saoura le 4 septembre. Horoya a cette fois inscrit trois buts devant son public et n’en a concédé qu’un, un résultat suffisant pour inverser la confrontation.

La CAF a intégré Horoya à la liste des qualifiés de la soirée aux côtés notamment de Pyramids FC, de l’ASEC Mimosas et de Simba SC. Le deuxième tour préliminaire constitue la dernière étape avant la phase de groupes de la compétition africaine.

Le succès guinéen intervient dans une série de retours décisifs disputés dimanche. Pyramids a dominé Gor Mahia 5-1 pour passer 7-1 au cumul, tandis que Simba a éliminé Mighty Wanderers sur un total de 7-1.

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Sur les deux rencontres face à la JS Saoura, Horoya a marqué trois buts et en a encaissé deux. La CAF a confirmé dimanche 13 septembre la qualification du club guinéen pour le deuxième tour préliminaire.

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