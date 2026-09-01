Jonathan David quitte la Juventus et rebondit à l’Atlético de Madrid

Jonathan David a officiellement changé de club le 1er septembre 2026, jour de clôture du mercato estival européen. L’attaquant canadien de 26 ans quitte la Juventus, où il n’aura passé qu’une seule saison, pour rejoindre l’Atlético de Madrid sous la forme d’un prêt courant jusqu’à la fin de l’exercice 2026/27. L’opération a été confirmée par les deux clubs.

Le prêt est assorti d’une option d’achat non obligatoire fixée à 25 millions d’euros, payable en quatre versements échelonnés, selon plusieurs médias spécialisés dont le site italien Football Italia. L’Atlético de Madrid prend par ailleurs en charge le salaire du joueur pour toute la durée du prêt.

Arrivé libre de tout contrat en provenance du LOSC Lille à l’été 2025, Jonathan David n’aura pas convaincu à Turin : il quitte le club avec un bilan de 8 buts et 5 passes décisives en 47 apparitions toutes compétitions confondues. Révélé à l’académie du KAA Gand puis épanoui pendant cinq saisons à Lille, l’attaquant canadien n’aura finalement disputé qu’un seul exercice en Serie A. L’entraîneur Luciano Spalletti ne comptait plus véritablement sur lui en fin de saison, et son dernier match sous le maillot bianconero a été marqué par l’impatience d’une partie du public turinois.

Pour la Juventus, ce départ s’accompagne d’une compensation immédiate : le club turinois a obtenu dans la foulée le prêt de l’attaquant allemand Nick Woltemade, en provenance de Newcastle United, afin de renforcer son secteur offensif avant la fermeture du marché des transferts.

Une concurrence rude à Madrid

À l’Atlético, Jonathan David espérait profiter d’un possible départ de Julian Alvarez ou d’Alexander Sørloth, tous deux annoncés partants ces dernières semaines. Les deux attaquants sont finalement restés dans l’effectif de Diego Simeone, ce qui promet une concurrence sérieuse pour le Canadien dans une attaque déjà fournie. Son profil, réputé pour son activité sans ballon et ses appels dans la profondeur, doit néanmoins lui permettre de s’intégrer au système collectif mis en place par l’entraîneur argentin.

Woltemade rejoint la Juventus en prêt sec

Le remplaçant désigné de Jonathan David à Turin, Nick Woltemade, a effectué sa visite médicale le 1er septembre, jour même de la finalisation des deux dossiers. L’international allemand rejoint la Juventus sous la forme d’un prêt sans option d’achat, Newcastle United conservant la pleine propriété du joueur à l’issue de la saison.

Jonathan David va, de son côté, découvrir la Liga pour la première fois de sa carrière, lui qui a construit l’essentiel de son parcours européen en Ligue 1 avec Lille avant cette parenthèse d’un an en Serie A sous les couleurs de la Juventus.