Eriksen quitte Wolfsburg neuf mois avant la fin de son contrat

Christian Eriksen et Wolfsburg ont mis fin d’un commun accord à leur collaboration mercredi 23 septembre. Prévu jusqu’au 30 juin 2027, le contrat s’arrête à la demande du milieu danois, qui souhaite rester près de sa famille pendant sa rééducation au Danemark.

« À l’heure actuelle, il est important pour moi d’être proche de ma famille au Danemark », a expliqué le joueur de 34 ans dans le communiqué du club. Le directeur sportif Dieter Hecking a précisé que Wolfsburg avait accepté sa requête et voulait lui laisser la décision sur son avenir.

Eriksen suit depuis juillet un programme individuel de rééducation dans son pays. Il n’a plus joué depuis son malaise survenu le 7 juin lors d’un match amical du Danemark contre l’Ukraine. En 2021, il avait déjà subi un arrêt cardiaque pendant l’Euro avant de reprendre sa carrière avec un défibrillateur implantable.

Le meneur de jeu avait rejoint Wolfsburg libre en septembre 2025, après son départ de Manchester United. Il a disputé 34 matches toutes compétitions confondues sous le maillot allemand, pour trois buts et dix passes décisives.