Libye : Saddam Haftar, fils du maréchal Haftar, nommé commandant général de l’Armée nationale libyenne

Le maréchal Khalifa Haftar, chef de l’Armée nationale libyenne (ANL) basée dans l’Est du pays, a nommé son fils Saddam Haftar « commandant général chargé de l’Armée nationale libyenne », mercredi 27 août 2026, selon un communiqué publié sur la page Facebook officielle de l’ANL cité par RFI. Jusque-là commandant général adjoint, Saddam Haftar occupait ce poste depuis l’été 2025.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la succession, engagée depuis plus d’un an, du maréchal Haftar à la tête de l’appareil militaire qu’il a fondé à Benghazi. En août 2025, le Parlement basé dans l’Est libyen avait approuvé une modification de la loi régissant l’ANL ouvrant la voie à cette succession, tandis que Saddam Haftar était promu commandant en chef adjoint des forces du commandement général, selon l’agence panafricaine allAfrica. Son frère Khaled Haftar avait été nommé, au même moment, chef de l’état-major général.

Né en 1991, Saddam Haftar a gravi les échelons de l’institution militaire fondée par son père, notamment à la tête de la brigade Tariq bin Ziyad, avant d’être promu numéro deux de l’ANL en 2025.

Cette semaine, c’est lui qui a reçu à Benghazi plusieurs diplomates étrangers, dont l’envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Hanna Tetteh, selon RFI. Le ministre d’État qatari chargé des Affaires étrangères a également rencontré le lieutenant-général Saddam Khalifa Haftar le 27 août, selon l’agence de presse qatarie QNA.

Un contexte politique différent de 2019

Cette montée en puissance intervient dans un contexte différent de celui qui prévalait en 2019, lorsque le maréchal Haftar avait tenté de s’emparer de Tripoli par la force. La Turquie ne considère plus le camp de l’Est libyen comme un adversaire militaire, et Washington a privilégié ces derniers mois la recherche d’un partage du pouvoir et d’une unification institutionnelle entre les autorités rivales du pays, selon RFI.

Selon des informations rapportées par RFI mais non confirmées officiellement, l’envoyé spécial du président américain pour l’Afrique, Massad Boulos, aurait évoqué la possibilité de voir Saddam Haftar occuper un poste de président dans une future architecture du pouvoir libyen, en échange du maintien d’Abdelhamid Dbeibah à la tête du gouvernement basé à Tripoli. Ni la présidence américaine ni l’entourage de Saddam Haftar n’ont confirmé publiquement cette information.

La Libye reste divisée depuis 2014 entre des autorités rivales à Tripoli, à l’Ouest, et dans l’Est du pays, où le maréchal Haftar exerce son autorité militaire. Quinze ans après la chute de Mouammar Kadhafi, en 2011, l’unification des institutions du pays demeure incertaine.