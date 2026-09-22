Trump tombe à 32 % d’approbation, le coût de la vie pèse

La cote d’approbation de Donald Trump est tombée à 32 %, son plus bas niveau dans les enquêtes Reuters/Ipsos menées pendant ses deux présidences. Le recul intervient à six semaines des élections de mi-mandat du 3 novembre, alors que le coût de la vie domine les préoccupations des électeurs.

Seuls 17 % des 1 277 adultes interrogés approuvent la manière dont le président américain gère le coût de la vie. Parmi les républicains, 44 % approuvent son action sur ce sujet, contre 51 % qui la désapprouvent, une inversion qui fragilise l’un des arguments centraux de sa campagne économique.

Le recul touche aussi sa base politique. Le taux d’approbation de Donald Trump parmi les républicains est passé de 82 % à 73 % en une semaine. Son approbation générale était de 35 % lors du précédent sondage Reuters/Ipsos.

La guerre contre l’Iran et la hausse des prix de l’énergie pèsent sur cette séquence. Donald Trump était revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025 en promettant de contenir l’inflation et de mettre fin aux guerres extérieures. Son taux d’approbation atteignait alors 47 % dans les enquêtes Reuters/Ipsos.

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La pression dépasse la seule popularité présidentielle. Deux candidats républicains au Sénat, Mike Rogers dans le Michigan et Ashley Hinson dans l’Iowa, ont appelé à une fin rapide de la guerre contre l’Iran, en mettant notamment en avant le coût du conflit et la hausse des carburants. Cette prise de distance intervient dans des États où les républicains cherchent à préserver ou conquérir des sièges décisifs.

Le sondage Reuters/Ipsos a été réalisé du 17 au 20 septembre 2026 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 277 adultes américains recrutés dans le KnowledgePanel d’Ipsos. La marge d’erreur est d’environ trois points de pourcentage pour l’ensemble des répondants.