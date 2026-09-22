Nigeria : Wike ne soutiendra « jamais » Uzodimma pour diriger le Sénat

Le ministre nigérian du Territoire de la capitale fédérale, Nyesom Wike, a déclaré lundi 21 septembre qu’il ne soutiendrait « jamais » Hope Uzodimma pour la présidence du Sénat après les élections de 2027. Cette sortie ouvre un nouveau front dans leur conflit autour de la « Rainbow Coalition ».

Interrogé sur TVC News, Wike a accusé le gouverneur de l’État d’Imo de vouloir peser sur le choix des candidats de l’All Progressives Congress (APC) au Sénat et à la Chambre des représentants afin de préparer, selon lui, sa propre éventuelle candidature à la tête de la chambre haute. Hope Uzodimma n’a pas publiquement confirmé une telle ambition dans les déclarations consultées.

La confrontation s’est durcie après la décision du Progressive Governors Forum, présidé par Uzodimma, de ne soutenir en 2027 que les candidats officiellement investis par l’APC. Le 15 septembre, les gouverneurs du parti ont rejeté toute alliance susceptible d’affaiblir les candidats de l’APC, tout en réaffirmant leur soutien à la réélection de Bola Tinubu.

Wike défend au contraire une coalition transpartisane centrée sur la présidentielle. Il affirme que des responsables peuvent soutenir Tinubu tout en restant libres d’appuyer, pour les élections législatives ou locales, des candidats issus d’autres partis. L’ancien gouverneur de Rivers cite le précédent de 2023, lorsque des membres du groupe des G5 avaient soutenu Tinubu sans quitter leurs formations respectives.

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Le ministre a également pris pour cibles Dapo Abiodun, gouverneur d’Ogun, et AbdulRahman AbdulRazaq, gouverneur de Kwara. Il leur reproche de combattre la Rainbow Coalition pour des calculs politiques internes. Ces accusations interviennent alors que les gouverneurs APC veulent préserver une ligne unique autour des candidats du parti à tous les niveaux du scrutin de 2027.

Wike reste membre du Parti démocratique populaire (PDP) tout en occupant le ministère du Territoire de la capitale fédérale dans le gouvernement de Bola Tinubu. Il assure que le président connaît le fonctionnement de sa coalition et maintient que sa priorité nationale demeure la réélection de Tinubu, sans engagement de soutenir les autres candidats de l’APC.