Kenya : deux jugements opposés sur le droit d’Uhuru Kenyatta de diriger un parti

La Haute Cour du Kenya a déclaré lundi 21 septembre inconstitutionnelle la disposition qui interdisait à un ancien président de conserver une fonction dirigeante dans un parti au-delà de six mois après son départ du pouvoir. La décision du juge Bahati Mwamuye concerne directement Uhuru Kenyatta , toujours président du Jubilee Party.

Le jugement intervient exactement une semaine après une décision inverse. Le 14 septembre, le juge Lawrence Mugambi avait validé l’article 6 du Presidential Retirement Benefits Act, ce qui avait conduit Uhuru Kenyatta à annoncer qu’il engagerait le processus pour quitter la présidence de Jubilee. Les deux décisions de la Haute Cour aboutissent ainsi à des conclusions opposées sur la même restriction.

Bahati Mwamuye a estimé qu’un ancien chef de l’État redevient un citoyen privé après son mandat et conserve les droits politiques garantis par la Constitution. Il a déclaré l’article 6 nul dans son intégralité, considérant que l’exercice passé de la présidence ne suffit pas à justifier une restriction durable du droit de participer à la vie politique ou d’occuper une fonction partisane.

La Haute Cour a également annulé les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 4 de la même loi. Ces dispositions permettaient notamment au Parlement, à la majorité des deux tiers, de réduire ou retirer certains avantages à un ancien président dans des circonstances prévues par la loi. Le juge a retenu que l’article 151(3) de la Constitution protège les prestations et privilèges de retraite contre toute modification défavorable du vivant de leur bénéficiaire.

Publicité

La décision a immédiatement été intégrée au bras de fer politique entre le pouvoir et l’opposition. Kalonzo Musyoka a demandé à William Ruto de cesser de présenter Uhuru Kenyatta comme un « chef rebelle », après les critiques du président contre l’implication politique de son prédécesseur. Le même jour, la coalition Azimio a annoncé son changement de nom en Ukombozi Alliance, dont Uhuru Kenyatta doit présider le conseil.

Le sénateur de Nandi, Samson Cherargei, a annoncé qu’il contesterait le jugement de Bahati Mwamuye. Il a relevé la contradiction avec la décision rendue le 14 septembre par Lawrence Mugambi et estimé qu’une juridiction d’appel devra départager les deux lectures de la loi.