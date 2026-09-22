Orientation universitaire au Bénin: clôture imminente des choix de filières pour les bacheliers classiques non boursiers sur la plateforme Apresmonbac

Le compte à rebours est enclenché pour la fin des inscriptions à titre payant dans les universités publiques béninoises.

.Selon un communiqué officiel émanant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les candidats concernés ont jusqu’à ce mardi 22 septembre 2026 à 23 h 59 pour soumettre leurs préférences académiques sur le portail national dédié.

​Cette étape marque l’achèvement du calendrier d’orientation programmé pour les filières classiques de la promotion 2026. La procédure ministérielle s’était articulée en deux temps : une première phase, réservée aux profils boursiers, s’est tenue du 14 au 24 août 2026, suivie de la présente session ouverte le 11 septembre pour les candidats non boursiers.

Les retardataires disposent ainsi des dernières heures de la journée pour formaliser leurs choix de formation sur la plateforme en ligne (apresmonbac.bj, indispensable au traitement de leur classement et de leur admission au sein des facultés et écoles universitaires publiques.

Publicité

​Pour optimiser ces arbitrages, les autorités ministérielles ont invité les futurs étudiants à s’appuyer sur le guide d’orientation diffusé lors de la campagne de sensibilisation du 3 au 7 août dernier, garantissant une meilleure adéquation entre les filières choisies et les projets pédagogiques personnels.

​Calendrier spécifique différé pour les bacheliers techniques et professionnels

​Cette clôture nocturne du 22 septembre ne s’applique pas à l’ensemble des diplômés. Les titulaires des baccalauréats techniques ainsi que des diplômes professionnels équivalents, notamment le Diplôme d’études agricoles tropicales (DEAT) et le Diplôme de technicien (DT) de la session 2026, bénéficient d’une fenêtre d’enregistrement distincte. Leur campagne d’inscription sur la plateforme s’ouvrira le mercredi 30 septembre 2026 à 00 h et restera accessible jusqu’au mardi 6 octobre 2026 à 23 h 59.

Les bacheliers classiques payants demeurent, pour leur part, sous le coup de la forclusion fixée à minuit ce mardi.