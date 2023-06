« L’heure est grave, Bob Lee est mort », Camille Makosso enflamme la toile (photo)

Alors que Beaucoup annonçaient que Bob Lee est dans un état critique, Camille Makosso a annoncé sa mort dans un direct à grande audience dans la nuit du vendredi 23 juin 2023.

Qui a les nouvelles de Bob Lee? Le très controversé activiste ivoirien est-il vraiment décédé comme insinué par Camille Makosso? Selon ce dernier, Bob Lee n’a pas survécu à sa maladie. « L’heure est grave, Bob Lee est mort », a écrit Camille Makosso sur sa page Facebook. Il a confirmé la mauvaise nouvelle sur Tiktok dans un live titré « Bob Lee est parti ».

En début de semaine, la bloggeuse Lova Lova a révélé que la cause de la maladie de Bob Lee serait la malédiction lancée par Love Gugu lorsqu’il l’a accusé d’avoir sacrifié son fils pour sa propre gloire. A l’époque, Love Gugu avait enlevé en plein direct son caleçon en lançant une malédiction qui entrainera sa mort d’ici la fin de l’année 2022.

Bob Lee est un bloggeur ivoirien. Il ne rate aucune occasion pour faire des révélations sur des stars ivoiriens et même critiquer leur vie privée. Il y a un an exactement, c’est Bob Lee qui a révélé la séparation de l’international ivoirien Serey Die d’avec sa première femme Aline. C’est encore bob Lee qui a annoncé que Serey Die est le père du deuxième enfant de la chanteuse Josey et que le couple vivait ensemble.

